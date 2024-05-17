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Амлодипин-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка в пачке, №20 - Одесса (485057) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (5)
15,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (4)
19,80
Экономия: -3,70 грн
16,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (7)
20,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
17,92
Экономия: -0,52 грн
17,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (5)
20,88
Экономия: -6,65 грн
14,23 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (5)
14,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (6)
19,57
Экономия: -5,34 грн
14,23 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (5)
18,91
Экономия: -1,43 грн
17,48 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
19,32 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
15,60 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (2)
18,94
Экономия: -0,66 грн
18,28 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (3)
18,51
Экономия: -3,49 грн
15,02 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
16,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
20,47
Экономия: -4,96 грн
15,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (10)
19,28
Экономия: -5,02 грн
14,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (6)
18,54
Экономия: -4,25 грн
14,29 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (4)
15,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (9)
14,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (4)
19,80
Экономия: -3,70 грн
16,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (4), контурная ячейковая упаковка (1)
20,21
Экономия: -5,97 грн
14,24 грн