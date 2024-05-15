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Амлодипин-Дарница таблетки 5 мг контурная ячейковая упаковка в пачке, №20 - Днепр (Днепропетровск) (485057) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 279 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (10)
20,82
Экономия: -3,14 грн
17,68 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (5)
19,36
Экономия: -1,67 грн
17,69 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1)
19,80
Экономия: -2,30 грн
17,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (4), контурная ячейковая упаковка (1)
19,80
Экономия: -3,80 грн
16,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (5), контурная ячейковая упаковка (1)
20,91
Экономия: -5,19 грн
15,72 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (9)
17,70
Экономия: -0,20 грн
17,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (5)
19,96 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (40)
17,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (13)
17,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (18)
17,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3), контурная ячейковая упаковка (1)
19,93
Экономия: -6,09 грн
13,84 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (2), контурная ячейковая упаковка (1)
19,80
Экономия: -2,30 грн
17,50 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (10)
19,61
Экономия: -4,70 грн
14,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (6)
21,22
Экономия: -5,69 грн
15,53 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (9)
19,44
Экономия: -1,81 грн
17,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (8)
20,75
Экономия: -6,46 грн
14,29 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
15,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: контурная ячейковая упаковка (1)
17,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (4)
20,68
Экономия: -6,58 грн
14,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (5)
20,43
Экономия: -5,63 грн
14,80 грн