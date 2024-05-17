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Амлодипин-Дарница таблетки 10 мг контурная ячейковая упаковка в пачке, №20 - Одесса (485054) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеке
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (3)
29,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (2)
39,70
Экономия: -5,10 грн
34,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (4)
41,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (3)
37,70
Экономия: -6,78 грн
30,92 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (5)
39,78
Экономия: -10,27 грн
29,51 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (4)
29,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (2)
37,12
Экономия: -7,61 грн
29,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
39,77
Экономия: -5,57 грн
34,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (2)
38,16 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (2)
29,70 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (2)
39,43
Экономия: -8,59 грн
30,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
41,14
Экономия: -11,63 грн
29,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (2)
40,64
Экономия: -9,78 грн
30,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (3), контурная ячейковая упаковка (1)
38,94
Экономия: -8,07 грн
30,87 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (2)
31,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (8)
31,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (3)
37,80
Экономия: -3,20 грн
34,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
40,74
Экономия: -9,92 грн
30,82 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (5), контурная ячейковая упаковка (1)
39,70
Экономия: -1,90 грн
37,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2), контурная ячейковая упаковка (1)
36,48
Экономия: -8,66 грн
27,82 грн