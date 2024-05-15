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Амлодипин-Дарница таблетки 10 мг контурная ячейковая упаковка в пачке, №20 - Днепр (Днепропетровск) (485054) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 285 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (6), контурная ячейковая упаковка (1)
41,64
Экономия: -13,81 грн
27,83 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (3)
38,73
Экономия: -12,69 грн
26,04 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (5), контурная ячейковая упаковка (1)
39,70
Экономия: -5,20 грн
34,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (6)
39,92
Экономия: -4,75 грн
35,17 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (3)
39,70
Экономия: -1,90 грн
37,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (4)
37,50 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
36,82
Экономия: -2,54 грн
34,28 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
37,80 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1), контурная ячейковая упаковка (1)
37,80 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (3)
37,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2), контурная ячейковая упаковка (1)
39,76
Экономия: -6,39 грн
33,37 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (2)
39,70
Экономия: -1,90 грн
37,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
27,91 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (8)
33,58
Экономия: -2,53 грн
31,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2), контурная ячейковая упаковка (1)
42,46
Экономия: -12,82 грн
29,64 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (5)
38,10
Экономия: -3,82 грн
34,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (6), контурная ячейковая упаковка (1)
39,55
Экономия: -6,18 грн
33,37 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (5)
29,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (8), контурная ячейковая упаковка (1)
39,70
Экономия: -1,90 грн
37,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (4)
41,38
Экономия: -8,01 грн
33,37 грн