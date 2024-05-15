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Анальгин-Дибазол-Папаверин таблетки блистер, №10 - Днепр (Днепропетровск) (402604) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 281 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (8)
47,69
Экономия: -8,82 грн
38,87 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (16)
46,28
Экономия: -7,41 грн
38,87 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (2)
47,90
Экономия: -7,40 грн
40,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (5)
58,90
Экономия: -18,90 грн
40,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (11)
47,69
Экономия: -9,38 грн
38,31 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (2)
50,50
Экономия: -10,00 грн
40,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (16)
40,83 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
45,90
Экономия: -5,81 грн
40,09 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1)
55,20
Экономия: -14,70 грн
40,50 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1)
50,40
Экономия: -9,90 грн
40,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (4)
58,40
Экономия: -17,90 грн
40,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (4)
45,26
Экономия: -2,69 грн
42,57 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1)
52,90
Экономия: -12,40 грн
40,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
41,68 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
46,90
Экономия: -8,51 грн
38,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (3)
49,90
Экономия: -11,50 грн
38,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (3)
48,21
Экономия: -8,12 грн
40,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (6)
47,46
Экономия: -4,89 грн
42,57 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (2)
39,29 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (4)
47,80
Экономия: -7,30 грн
40,50 грн