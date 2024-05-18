Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫРазличные вещества, влияющие на пищеварительную систему и метаболизмКислота тиоктоваяБерлитион® 600 капсулыЦены в аптеках

Берлитион® 600 капсулы капсулы мягкие 600 мг блистер, №30 - Запорожье (93840) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 179 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
882,00
Экономия: -102,00 грн
780,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
864,06 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
904,25
Экономия: -155,66 грн
748,59 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
910,18
Экономия: -92,75 грн
817,43 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
871,99
Экономия: -111,74 грн
760,25 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
867,00
Экономия: -87,00 грн
780,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: капсулы мягкие (20)
867,00
Экономия: -87,00 грн
780,00 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
853,86
Экономия: -93,61 грн
760,25 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
899,94
Экономия: -104,88 грн
795,06 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
809,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: капсулы мягкие (20)
898,65
Экономия: -107,04 грн
791,61 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
893,92
Экономия: -87,68 грн
806,24 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
921,00
Экономия: -141,00 грн
780,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
905,37
Экономия: -154,20 грн
751,17 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
906,66
Экономия: -66,86 грн
839,80 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
894,09
Экономия: -148,94 грн
745,15 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: капсулы мягкие (20)
914,92
Экономия: -116,42 грн
798,50 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
867,00
Экономия: -87,00 грн
780,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
908,64
Экономия: -137,68 грн
770,96 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (2)
856,33
Экономия: -96,08 грн
760,25 грн