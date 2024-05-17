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Арипразол® таблетки 15 мг блистер, №60 - Запорожье (430442) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
1062,00
Экономия: -122,40 грн
939,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
1017,24
Экономия: -84,72 грн
932,52 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
1093,71
Экономия: -140,69 грн
953,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
1123,96
Экономия: -76,84 грн
1047,12 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 34 мин
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
Всего: упаковка (1)
540,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: таблетки (30)
1050,15
Экономия: -97,36 грн
952,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
999,77
Экономия: -67,25 грн
932,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: таблетки (50)
871,49
Экономия: -33,52 грн
837,97 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
1080,00
Экономия: -140,40 грн
939,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (1)
902,34 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: таблетки (30)
1062,00
Экономия: -122,40 грн
939,60 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: таблетки (50)
968,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
1046,83
Экономия: -102,37 грн
944,46 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: таблетки (50)
1052,78
Экономия: -101,25 грн
951,53 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 121
Всего: упаковка (1)
1012,80
Экономия: -60,92 грн
951,88 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: таблетки (50)
1118,48
Экономия: -171,84 грн
946,64 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (1)
1040,55
Экономия: -92,70 грн
947,85 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
1074,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
Всего: таблетки (50)
1039,52
Экономия: -88,90 грн
950,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: упаковка (1)
1082,95
Экономия: -137,90 грн
945,05 грн