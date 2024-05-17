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Арипразол® таблетки 15 мг блистер, №30 - Запорожье (430441) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
564,56
Экономия: -55,40 грн
509,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
546,55
Экономия: -45,49 грн
501,06 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
614,11
Экономия: -106,44 грн
507,67 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
544,86
Экономия: -42,17 грн
502,69 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
587,67
Экономия: -80,80 грн
506,87 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
Всего: упаковка (1)
495,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
615,00
Экономия: -95,40 грн
519,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: таблетки (20)
542,43
Экономия: -35,07 грн
507,36 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
600,00
Экономия: -80,40 грн
519,60 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
Всего: упаковка (1)
434,54 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
574,22
Экономия: -65,43 грн
508,79 грн
Социальный проект благодия
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 9
Всего: упаковка (1)
539,02
Экономия: -31,64 грн
507,38 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Запорожье, ул. Сорочинская, 7
Всего: блистер (1)
489,77 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 34 мин
Запорожье, бульв. Строителей, 7-А
Всего: упаковка (1)
600,00
Экономия: -80,40 грн
519,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 4
Всего: таблетки (10)
597,07
Экономия: -88,16 грн
508,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, шоссе Хортицкое, 18
Всего: таблетки (10)
597,84
Экономия: -83,00 грн
514,84 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 46
Всего: упаковка (1), блистер (2)
586,70
Экономия: -77,12 грн
509,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: таблетки (20)
595,44
Экономия: -85,86 грн
509,58 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (1)
551,18
Экономия: -44,64 грн
506,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 43-Д
Всего: упаковка (1)
554,77
Экономия: -44,48 грн
510,29 грн