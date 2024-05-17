Арипразол® таблетки 15 мг блистер, №30 - Запорожье (430441) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 16 аптеках
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Аптека низких цен
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Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
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Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
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Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Бажаемо здоровья
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Запорожье, ул. Чаривная, 68
Народная аптека
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Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
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Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
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Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Аптека твоей родини
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Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
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Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Социальный проект благодия
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Запорожье, ул. Счастливая, 9
Бажаемо здоровья
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Запорожье, ул. Сорочинская, 7
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Запорожье, бульв. Строителей, 7-А
Аптека низких цен
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Запорожье, шоссе Хортицкое, 4
В других городах:
Аптека низких цен
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Запорожье, шоссе Хортицкое, 18
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Днепр, просп. Героев, 46
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Всего: таблетки (20)
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Днепр, просп. Героев, 23
Не болей
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Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
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Днепр, ул. 20-летия Победы, 43-Д