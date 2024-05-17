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Арипразол® таблетки 10 мг блистер, №60 - Запорожье (430437) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 34 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
747,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
864,00
Экономия: -174,00 грн
690,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
863,21
Экономия: -130,33 грн
732,88 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
747,20 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: таблетки (10)
810,00
Экономия: -120,00 грн
690,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
747,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
742,99
Экономия: -37,40 грн
705,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
747,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: таблетки (40)
733,28 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
747,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
747,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
747,20 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
747,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
747,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
747,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2), блистер (2)
773,09
Экономия: -84,58 грн
688,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 34 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
747,20 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: таблетки (30)
810,00
Экономия: -120,00 грн
690,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
747,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
747,20 грн