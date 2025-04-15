Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека оптовых цен
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
3.3 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.7 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
4.4 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
4.8 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, ул. Авраменко, 13
4.9 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека оптовых цен
Запорожье, перек. Винтера / Кияшко, 30/3
7.6 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека копейка
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 12
8.1 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека копейка
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 33
56.1 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Десантная, 15-Б
127.3 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека оптовых цен
Царичанка, ул. Центральная, 118-З
131.1 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека оптовых цен
Царичанка, ул. Театральная, 16
131.2 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 30 мин
Лозовая, просп. Победы, 15
141.0 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Лозовая, ул. Соборная, 7
143.1 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
196,24
Экономия при брони: -46,74 грн
Аптека оптовых цен
Белецковка, ул. Весенняя, 1-А
184.9 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низких цен
Кременчуг, кв-л 101-й, 3
187.6 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека копейка
Кременчуг, просп. Свободы, 31
187.8 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО