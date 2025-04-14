Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Одесса
Аптека бам
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.7 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
187,50
Экономия при брони: -38,00 грн
Аптека бам
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
186,00
Экономия при брони: -36,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 33-А
5.4 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 23
5.6 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
150,00
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
7.0 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
В городах рядом
Аптека низких цен
Черноморск, просп. Мира, 31-М
20.7 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Бажаемо здоровья
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
20.8 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низких цен
Черноморск, просп. Мира, 37
21.1 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низких цен
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
62.1 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека оптовых цен
Великая Михайловка, ул. Центральная, 113
91.4 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
109.7 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Космонавтов, 142/5
118.7 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Подорожник
Доманевка, ул. Центральная, 66-А
129.1 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
149,36
Экономия при брони: -0,06 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
130.1 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Городская семейная аптека
Подольск, просп. Победы, 11/37
163.6 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Бажаемо здоровья
Болград, ул. Болгарских Ополченцев, 46-А
183.3 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Подорожник
Бершадь, ул. Ерусалимка, 4-А
226.4 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
191,60
Экономия при брони: -42,10 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
250.9 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека копейка
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
252.5 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
252.7 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО