Киев
Тобросодекс (Tobrosodex)

Тобросодекс (Tobrosodex)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 4 аптеках в Одесса
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.7 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
187,50
Экономия при брони: -38,00 грн
149,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
186,00
Экономия при брони: -36,50 грн
149,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 33-А
5.4 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
197,61 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Леси Украинки, 23
5.6 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
150,00
Экономия при брони: -0,50 грн
149,50 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
7.0 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
189,60 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Черноморск, просп. Мира, 31-М
20.7 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
191,44 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:30
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
20.8 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
220,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Черноморск, просп. Мира, 37
21.1 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
197,43 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
62.1 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
197,43 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Великая Михайловка, ул. Центральная, 113
91.4 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
216,77 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
109.7 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
232,33 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 142/5
118.7 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
233,98 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Доманевка, ул. Центральная, 66-А
129.1 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
149,36
Экономия при брони: -0,06 грн
149,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
130.1 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
226,29 грн
Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Подольск, просп. Победы, 11/37
163.6 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
196,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Болград, ул. Болгарских Ополченцев, 46-А
183.3 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
177,02 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Бершадь, ул. Ерусалимка, 4-А
226.4 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
191,60
Экономия при брони: -42,10 грн
149,50 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
250.9 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
132,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
252.5 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
197,61 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
252.7 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
132,00 грн
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