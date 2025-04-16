Николаев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Космонавтов, 142/5
8.2 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
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Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
86.9 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Подорожник
Доманевка, ул. Центральная, 66-А
107.6 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
149,36
Экономия при брони: -0,06 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 24 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 2
109.0 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
186,00
Экономия при брони: -36,50 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
109.2 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 33-А
111.0 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Черноморск, просп. Мира, 31-М
123.4 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Черноморск, просп. Мира, 37
123.7 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
145.3 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека оптовых цен
Великая Михайловка, ул. Центральная, 113
162.1 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Десантная, 15-Б
162.9 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Народная аптека
Открыто
Закроется через 24 мин
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
174.1 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 24 мин
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
175.3 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Народная аптека
Открыто
Закроется через 24 мин
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
175.3 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
176.4 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Городская семейная аптека
Открыто
Закроется через 24 мин
Подольск, просп. Победы, 11/37
203.6 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Подорожник
Открыто
Закроется через 24 мин
Каменка, ул. Защитников Украины, 39
234.1 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
181,60
Экономия при брони: -32,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
240.8 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
184,16
Экономия при брони: -11,36 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бершадь, ул. Ерусалимка, 4-А
243.2 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
191,60
Экономия при брони: -42,10 грн