Львов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Здорова родина
Львов, ул. Химическая, 4
1.8 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
249,22
Экономия при брони: -0,63 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
191,60
Экономия при брони: -36,30 грн
D.s.
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
2.3 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Подорожник
Львов, ул. Варшавская, 193
3.1 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
191,84
Экономия при брони: -36,54 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 12
3.6 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низких цен
Львов, ул. Выговского Ивана, 29-А
4.0 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Подорожник
Львов, ул. Гринченко, 4-Б
4.4 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
196,08
Экономия при брони: -40,78 грн
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Подорожник
Брюховичи, ул. Ивасюка, 1
8.8 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
191,60
Экономия при брони: -42,10 грн
Аптека низких цен
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 14
10.0 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Подорожник
Ивано-Франково, пл. Рынок, 33
22.2 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
149,44
Экономия при брони: -0,04 грн
Пульс
Буск, ул. Львовская, 77
43.2 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Подорожник
Меденичи, ул. Независимости, 2
49.9 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
191,60
Экономия при брони: -42,10 грн
Бажаемо здоровья
Шептицкий, просп. Шевченко Тараса, 16
63.6 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Подорожник
Рогатин, ул. Франко Ивана, 1
64.0 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
186,00
Экономия при брони: -36,50 грн
Здорова родина
Шептицкий, ул. Шухевича, 12-А
64.0 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека нежных цен
Шептицкий, ул. Сокальская, 10
64.3 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Пульс
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 9
64.6 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО