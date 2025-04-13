Киев (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низких цен
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека копейка
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низких цен
Киев, ул. Антоновича, 66
2.7 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Константиновская, 71
2.9 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Бажаемо здоровья
Киев, перек. Воздушных Сил / Шовкуненко, 21/2
3.7 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Мед-сервис
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
4.4 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Подорожник
Киев, просп. Лобановского, 7/2
5.2 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека копейка
Киев, бульв. Чоколовский, 6
5.3 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низких цен
Киев, наб. Русановская, 4
5.3 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
199,35
Экономия при брони: -8,41 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Науки, 9
5.5 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низких цен
Киев, ул. Голего Николая, 2
5.9 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низких цен
Киев, просп. Оболонский, 10
6.0 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низких цен
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека шар@
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
6.4 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низких цен
Киев, ул. Героев Полка Азов, 5
6.4 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низких цен
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 11
6.5 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО