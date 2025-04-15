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Тобросодекс (Tobrosodex)
Тобросодекс (Tobrosodex)
Днепр
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Открывается в 08:00
Царичанка, ул. Центральная, 118-З
63.7 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
232,56
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Царичанка, ул. Театральная, 16
63.8 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
233,15
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
65.1 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
197,43
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
65.8 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
197,43
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Винтера / Кияшко, 30/3
66.3 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
233,52
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Авраменко, 13
70.9 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
220,98
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
71.9 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
191,44
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
72.2 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
197,61
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
72.5 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
234,42
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
73.4 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
197,61
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
74.3 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
197,43
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 12
77.5 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
197,43
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
197,43
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 33
87.9 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
197,43
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Лозовая, просп. Победы, 15
108.0 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
197,43
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Соборная, 7
110.2 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
196,24
Экономия при брони:
-46,74 грн
149,50
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 15-Б
121.7 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
232,91
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Оксанченко Александра, 48
126.9 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
227,41
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 147
126.9 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
191,68
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
126.9 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
185,84
Экономия при брони:
-36,34 грн
149,50
грн
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