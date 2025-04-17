Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низкие цены №1
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 35
3.0 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека бам
Чернигов, просп. Мира, 201
3.0 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
191,84
Экономия при брони: -42,34 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Космонавтов, 9
3.2 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
181,60
Экономия при брони: -32,10 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Дымер, ул. Революции Достоинства, 1
104.9 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Вета
Бровары, бульв. Независимости, 9
114.5 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека копейка
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 3
115.7 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека оптовых цен
Згуровка, ул. Украинская, 20
115.8 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека оптовых цен
Згуровка, ул. Украинская, 11
116.3 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Подорожник
Згуровка, ул. Украинская, 5-Б
116.3 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
167,22
Экономия при брони: -0,02 грн
Аптека бам
Киев, ул. Героев Днепра, 35
121.8 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
232,50
Экономия при брони: -66,50 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
122.6 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низких цен
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
122.8 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека бам
Киев, просп. Литовский, 4
123.2 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низких цен
Киев, просп. Оболонский, 10
123.6 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека низких цен
Киев, ул. Героев Полка Азов, 5
123.7 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
Аптека копейка
Киев, ул. Малышко Андрея, 15/1
124.6 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО