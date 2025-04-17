Киев
Тобросодекс (Tobrosodex)

Тобросодекс (Tobrosodex)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 5 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
189,70 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
233,79 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 35
3.0 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
234,26 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 201
3.0 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
191,84
Экономия при брони: -42,34 грн
149,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Космонавтов, 9
3.2 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
181,60
Экономия при брони: -32,10 грн
149,50 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Дымер, ул. Революции Достоинства, 1
104.9 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
225,75 грн
Вета
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 9
114.5 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
200,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
225,57 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 3
115.7 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
217,89 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Згуровка, ул. Украинская, 20
115.8 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
246,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Згуровка, ул. Украинская, 11
116.3 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
186,43 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Згуровка, ул. Украинская, 5-Б
116.3 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
167,22
Экономия при брони: -0,02 грн
167,20 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 35
121.8 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
232,50
Экономия при брони: -66,50 грн
166,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
197,61 грн
Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
122.6 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
181,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
122.8 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
197,43 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Литовский, 4
123.2 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
166,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 10
123.6 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
197,43 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 5
123.7 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
197,43 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 15/1
124.6 км
Тобросопт®-Декс капли глазные, суспензия флакон-капельница 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
197,61 грн
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