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Адоликс капсулы мягкие желатиновые, №30 - Запорожье (408810) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках
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Открыто Закроется через 34 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
432,00
Экономия: -91,20 грн
340,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
365,71
Экономия: -17,71 грн
348,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
372,35
Экономия: -20,35 грн
352,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
358,70 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
374,80 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
399,00
Экономия: -58,20 грн
340,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
405,99
Экономия: -52,21 грн
353,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
374,80 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
399,00
Экономия: -58,20 грн
340,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
380,16
Экономия: -21,08 грн
359,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
373,80
Экономия: -23,09 грн
350,71 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
374,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
404,04
Экономия: -49,80 грн
354,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
374,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
409,41
Экономия: -54,92 грн
354,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 34 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
420,85
Экономия: -66,15 грн
354,70 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: капсулы мягкие желатиновые (15)
399,00
Экономия: -58,20 грн
340,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
374,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (1)
395,99
Экономия: -42,21 грн
353,78 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (1)
399,00
Экономия: -58,20 грн
340,80 грн