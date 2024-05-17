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Адоликс капсулы мягкие желатиновые, №30 - Одесса (408810) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
374,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
374,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
366,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (2)
317,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
374,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
310,52 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
374,80 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
374,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
352,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
385,68
Экономия: -46,13 грн
339,55 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
374,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
374,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
374,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
323,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
372,26
Экономия: -22,26 грн
350,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
374,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
312,08 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
374,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
374,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
374,80 грн