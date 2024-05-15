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Адоликс капсулы мягкие желатиновые, №30 - Харьков (408810) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
374,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (3)
378,11
Экономия: -13,81 грн
364,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
400,56 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (5)
404,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
374,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
374,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: капсулы мягкие желатиновые (15)
393,75
Экономия: -20,64 грн
373,11 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
399,14 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (1)
378,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
374,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
374,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
401,42 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
374,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
374,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
374,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
374,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
363,46 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
374,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
374,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
374,80 грн