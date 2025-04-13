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Демопенем
®
(Demopenem)
Демопенем
®
(Demopenem)
Харьков
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Яремче, ул. Свободы, 253-А
865.2 км
Демопенем® порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
223,32
грн
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М.т.к.
Открыто
Круглосуточно
Каменец-Подольский, ул. Выговского Ивана, 17
713.2 км
Демопенем® порошок для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Abryl Formulations
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