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Артрокс раствор для инъекций 100 мг/мл флакон 2 мл, №10 - Запорожье (387685) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
731,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: раствор для инъекций (4)
719,30
Экономия: -88,29 грн
631,01 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (5)
880,00
Экономия: -109,00 грн
771,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
778,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
685,99
Экономия: -56,99 грн
629,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: раствор для инъекций (2)
740,48
Экономия: -31,48 грн
709,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1), флакон (1)
739,20
Экономия: -102,92 грн
636,28 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
842,60
Экономия: -109,00 грн
733,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 28
Всего: флакон (1)
717,80 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (1)
930,00
Экономия: -159,00 грн
771,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (1)
785,50 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (2)
880,00
Экономия: -109,00 грн
771,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
819,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
Всего: флакон (3)
633,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: флакон (4)
625,07 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: раствор для инъекций (6)
790,12
Экономия: -166,90 грн
623,22 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
Всего: упаковка (1)
777,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
890,00
Экономия: -119,00 грн
771,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
Всего: флакон (8)
625,07 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: упаковка (1)
822,40 грн