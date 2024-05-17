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Аноро™ Эллипта™ порошок для ингаляций дозированный 55 мкг/доза + 22 мкг/доза ингалятор 30 доз, №1 - Запорожье (326086) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 34 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
1174,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
1239,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
1359,86
Экономия: -193,78 грн
1166,08 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
1174,30 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
1164,00
Экономия: -55,00 грн
1109,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
1174,30 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
1137,99
Экономия: -32,42 грн
1105,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
1174,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
1027,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
1174,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
1277,30
Экономия: -103,01 грн
1174,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
1174,30 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
1174,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
1354,08
Экономия: -186,55 грн
1167,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
1210,70
Экономия: -61,70 грн
1149,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
1174,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 34 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
1174,30 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1174,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
1174,30 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (33)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
1174,30 грн