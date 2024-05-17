Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙАДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО ПРИМЕНЕНИЯАдренергические средства в сочетании с антихолинергическими препаратами, в т.ч. тройные комбинации с кортикостероидамиВилантерол и умеклидиния бромидАноро™ Эллипта™Цены в аптеках

Аноро™ Эллипта™ порошок для ингаляций дозированный 55 мкг/доза + 22 мкг/доза ингалятор 30 доз, №1 - Одесса (326086) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
1174,30 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1174,30 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
1174,30 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
1174,30 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
1174,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1174,30 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
1174,30 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
1279,31
Экономия: -110,65 грн
1168,66 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
1174,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
1145,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1174,30 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1)
1229,80
Экономия: -112,50 грн
1117,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1174,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
959,11 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
1174,30 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
1174,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1174,30 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1174,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
1053,70 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
1226,10 грн