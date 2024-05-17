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Альцмерат раствор оральный 600 мг/7 мл флакон 7 мл, №10 - Запорожье (597238) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (75)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
809,80 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
860,00
Экономия: -120,00 грн
740,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (4)
910,00
Экономия: -170,00 грн
740,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
913,98
Экономия: -106,16 грн
807,82 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1), флакон (3)
919,98
Экономия: -144,15 грн
775,83 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
862,13
Экономия: -97,79 грн
764,34 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
860,00
Экономия: -120,00 грн
740,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
860,00
Экономия: -120,00 грн
740,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
861,66
Экономия: -97,32 грн
764,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
909,63
Экономия: -114,77 грн
794,86 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
746,95 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
860,00
Экономия: -120,00 грн
740,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), флакон (5)
908,33
Экономия: -121,96 грн
786,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), флакон (7)
903,54
Экономия: -159,53 грн
744,01 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
922,20
Экономия: -135,00 грн
787,20 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (75)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
809,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
915,11
Экономия: -174,42 грн
740,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
916,41
Экономия: -107,67 грн
808,74 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2), флакон (3)
903,72
Экономия: -123,31 грн
780,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 35 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
924,76
Экономия: -184,07 грн
740,69 грн