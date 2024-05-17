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Альцмерат раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 4 мл в пачке, №5 - Запорожье (395133) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 179 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (106)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
743,70 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: раствор для инъекций (4)
790,00
Экономия: -93,00 грн
697,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
840,00
Экономия: -143,00 грн
697,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: ампула (1)
757,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), ампула (3)
839,36
Экономия: -143,57 грн
695,79 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
747,23
Экономия: -40,83 грн
706,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
686,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
791,75
Экономия: -90,23 грн
701,52 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (7)
790,00
Экономия: -93,00 грн
697,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (106)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
743,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
789,82
Экономия: -88,30 грн
701,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
835,37
Экономия: -93,19 грн
742,18 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
730,53 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (106)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
743,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
834,17
Экономия: -138,83 грн
695,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
829,78
Экономия: -106,92 грн
722,86 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
846,90
Экономия: -123,90 грн
723,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (106)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
743,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1), ампула (1)
840,40
Экономия: -160,78 грн
679,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: раствор для инъекций (4)
841,60
Экономия: -151,50 грн
690,10 грн