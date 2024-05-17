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Айдринк порошок для орального раствора саше 4.8 г со вкусом лимона, №10 - Запорожье (324938) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (59), саше (2)
273,23
Экономия: -26,22 грн
247,01 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (33), саше (2)
275,03
Экономия: -28,02 грн
247,01 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: саше (3)
294,90
Экономия: -66,90 грн
228,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (8)
271,93
Экономия: -28,60 грн
243,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: саше (7)
257,40 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: порошок для орального раствора (2)
260,00
Экономия: -42,00 грн
218,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (3), саше (3)
271,54
Экономия: -24,53 грн
247,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (4)
270,11
Экономия: -23,10 грн
247,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (9), саше (2)
273,57
Экономия: -26,56 грн
247,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (7), саше (7)
273,96
Экономия: -26,95 грн
247,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (5)
270,17
Экономия: -23,16 грн
247,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 35 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2), саше (4)
276,46
Экономия: -60,33 грн
216,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (4), саше (7)
274,56
Экономия: -27,55 грн
247,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 35 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (6), саше (5)
269,93
Экономия: -53,80 грн
216,13 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (8), саше (1)
275,70
Экономия: -28,69 грн
247,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (4), саше (8)
276,54
Экономия: -60,41 грн
216,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (4), саше (9)
272,53
Экономия: -56,40 грн
216,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (5), саше (6)
271,39
Экономия: -24,38 грн
247,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (4), саше (7)
271,31
Экономия: -24,30 грн
247,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (2), саше (4)
270,58
Экономия: -23,57 грн
247,01 грн