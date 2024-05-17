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Амилар ІС таблетки для рассасывания блистер со вкусом вишни, №16 - Запорожье (343050) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (2)
100,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
145,78
Экономия: -14,86 грн
130,92 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (3)
139,86 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (2)
139,52 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
100,40 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
81,05
Экономия: -3,45 грн
77,60 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: блистер (1)
140,56 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
145,90 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (2)
146,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (2)
147,58 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
Всего: упаковка (4)
147,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (2)
146,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
157,20
Экономия: -14,74 грн
142,46 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (5)
145,74 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (2)
100,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (7)
146,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Добровольческих Батальонов, 54
Всего: упаковка (1)
142,86 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
146,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
Всего: таблетки для рассасывания (8)
156,87
Экономия: -22,65 грн
134,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: таблетки для рассасывания (8)
80,07
Экономия: -2,66 грн
77,41 грн