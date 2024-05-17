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Амилар ІС таблетки для рассасывания блистер, №16 - Запорожье (343045) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
100,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
191,99
Экономия: -35,55 грн
156,44 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (3)
140,78 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (7)
158,66 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
146,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
134,65 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
100,40 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
145,58 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (4)
140,80 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (3)
146,94 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
Всего: упаковка (2)
145,88 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
100,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 36 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
140,31
Экономия: -8,99 грн
131,32 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: таблетки для рассасывания (8)
147,22
Экономия: -17,72 грн
129,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
Всего: упаковка (7)
154,54 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (2)
140,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (2)
148,12 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (2)
145,88 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Добровольческих Батальонов, 54
Всего: упаковка (3)
147,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (3)
146,16 грн