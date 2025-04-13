Иматиниб Гриндекс (Imatinib Grindeks)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5681,88 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5424,00
Экономия при брони: -159,60 грн
5264,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5424,00
Экономия при брони: -159,60 грн
5264,40 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5517,00
Экономия при брони: -220,68 грн
5296,32 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Салютная, 2
9.1 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5423,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5424,00
Экономия при брони: -159,60 грн
5264,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
2261,81
Экономия при брони: -45,54 грн
2216,27 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
10.6 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5736,00
Экономия при брони: -229,44 грн
5506,56 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 3
10.8 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
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Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
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Экономия при брони: -159,60 грн
5264,40 грн
Мед-сервис
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132.9 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5696,30 грн
Народная аптека
Закрыто
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Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5352,00
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5290,80 грн
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303.1 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5400,00
Экономия при брони: -154,80 грн
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Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5364,00
Экономия при брони: -111,60 грн
5252,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
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Днепр, пл. Соборная, 14-Д
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Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
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Аптека шар@
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Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
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Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
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Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5352,00
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Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
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Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
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