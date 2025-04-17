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Иматиниб Гриндекс (Imatinib Grindeks)
Иматиниб Гриндекс (Imatinib Grindeks)
Чернигов
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5516,90
Экономия при брони:
-102,50 грн
5414,40
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5551,25
Экономия при брони:
-136,85 грн
5414,40
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5499,80
Экономия при брони:
-85,40 грн
5414,40
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Киевская, 291-В
126.4 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5696,30
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
129.2 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5736,00
Экономия при брони:
-229,44 грн
5506,56
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
129.6 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5580,00
Экономия при брони:
-165,60 грн
5414,40
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
130.1 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5681,88
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5580,00
Экономия при брони:
-165,60 грн
5414,40
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5580,00
Экономия при брони:
-165,60 грн
5414,40
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
237.1 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5352,00
Экономия при брони:
-61,20 грн
5290,80
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
313.2 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5400,00
Экономия при брони:
-154,80 грн
5245,20
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
380.5 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
2511,35
Экономия при брони:
-110,05 грн
2401,30
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
408.2 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5364,00
Экономия при брони:
-162,00 грн
5202,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
485.0 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5352,00
Экономия при брони:
-160,80 грн
5191,20
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
492.5 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5352,00
Экономия при брони:
-160,80 грн
5191,20
грн
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Аптеки 24 часа
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
494.8 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5352,00
Экономия при брони:
-160,80 грн
5191,20
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
500.7 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5352,00
Экономия при брони:
-160,80 грн
5191,20
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 85
526.2 км
Иматиниб Гриндекс капсулы твердые 100 мг блистер №120
Grindeks
5316,00
Экономия при брони:
-158,40 грн
5157,60
грн
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