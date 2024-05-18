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Бетмига таблетки пролонгированного действия 50 мг блистер, №30 - Запорожье (330609) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
978,40 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: таблетки пролонгированного действия (10)
1035,00
Экономия: -120,30 грн
914,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
1128,35
Экономия: -150,04 грн
978,31 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
1053,25
Экономия: -57,55 грн
995,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
1071,99
Экономия: -146,08 грн
925,91 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
1035,00
Экономия: -120,30 грн
914,70 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
978,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (8)
1037,99
Экономия: -112,08 грн
925,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
1057,09
Экономия: -61,99 грн
995,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: блистер (1)
1043,70 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
978,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: таблетки пролонгированного действия (10)
1071,55
Экономия: -122,00 грн
949,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
1040,67
Экономия: -62,36 грн
978,31 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
1014,90
Экономия: -79,60 грн
935,30 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
1098,00
Экономия: -183,30 грн
914,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (4)
1129,75
Экономия: -143,44 грн
986,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
1011,55
Экономия: -51,55 грн
960,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
1115,68
Экономия: -162,87 грн
952,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
978,40 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
1035,00
Экономия: -120,30 грн
914,70 грн