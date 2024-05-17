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Арлеверт® таблетки 20 мг + 40 мг блистер, №50 - Запорожье (189058) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 191 аптеке
Народная аптека
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Открыто Закроется через 36 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
468,00
Экономия: -71,00 грн
397,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
448,00
Экономия: -51,00 грн
397,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
440,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), блистер (1)
467,71
Экономия: -56,37 грн
411,34 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
470,78
Экономия: -64,68 грн
406,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
454,99
Экономия: -62,23 грн
392,76 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
448,00
Экономия: -51,00 грн
397,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: блистер (1)
446,90 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
448,00
Экономия: -51,00 грн
397,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: блистер (1)
493,70
Экономия: -100,30 грн
393,40 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
441,99
Экономия: -49,23 грн
392,76 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
437,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
465,49
Экономия: -44,94 грн
420,55 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
449,92 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
448,00
Экономия: -51,00 грн
397,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
464,82
Экономия: -61,50 грн
403,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), блистер (1)
462,37
Экономия: -59,69 грн
402,68 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
477,50
Экономия: -83,00 грн
394,50 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (229)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
418,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1), блистер (1)
468,29
Экономия: -62,19 грн
406,10 грн