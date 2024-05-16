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Альгозан® гель туба 35 г, №1 - Киев (150858) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (214)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
116,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
120,84 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
114,35 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (214)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
116,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (214)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
116,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
121,33 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
161,90
Экономия: -47,48 грн
114,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (214)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
116,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
107,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (214)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
116,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (214)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
116,50 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
109,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (214)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
116,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (214)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
116,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (214)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
116,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (214)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
116,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (214)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
116,50 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 2
Всего: упаковка (1)
109,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (214)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
116,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (214)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
116,50 грн