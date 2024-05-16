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Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер, №10 - Харьков (328921) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 315 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
184,71 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (5)
193,79
Экономия: -24,35 грн
169,44 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (3)
182,66 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
177,97 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (7)
179,01 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (8)
193,52
Экономия: -22,27 грн
171,25 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (2)
184,54 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
182,36 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
182,26 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
182,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
196,99
Экономия: -29,45 грн
167,54 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
186,10 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (2)
186,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (5)
192,45
Экономия: -19,84 грн
172,61 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
186,12 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (2)
187,36 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
178,08 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
186,88 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (1)
185,73 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
187,49 грн