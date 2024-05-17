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Аллегра® 120 мг таблетки, покрытые оболочкой 120 мг блистер, №10 - Запорожье (317373) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 197 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 38 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (172)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
138,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (3)
151,00
Экономия: -26,00 грн
125,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (2)
117,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
134,65
Экономия: -13,36 грн
121,29 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (3)
136,27
Экономия: -12,78 грн
123,49 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
135,43 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
158,50
Экономия: -28,69 грн
129,81 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (10)
151,00
Экономия: -26,00 грн
125,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (3)
151,00
Экономия: -26,00 грн
125,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (13)
151,50
Экономия: -21,69 грн
129,81 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
124,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3)
148,52
Экономия: -36,50 грн
112,02 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3)
123,86 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
132,99 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (2)
151,00
Экономия: -26,00 грн
125,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (3)
142,17
Экономия: -27,90 грн
114,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3)
138,86
Экономия: -17,65 грн
121,21 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
131,60 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (172)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
138,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
138,47
Экономия: -18,58 грн
119,89 грн