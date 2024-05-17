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Алердез сироп 0,5 мг/мл флакон 50 мл в пачке, №1 - Одесса (352761) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Толстого Льва, 1-Б
Всего: упаковка (1)
85,62
Экономия: -8,60 грн
77,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Одесская, 202-А
Всего: упаковка (2)
83,11
Экономия: -5,87 грн
77,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 34 мин
Первомайск, перек. Театральная / Шевченко Тараса, 2/22
Всего: упаковка (2)
85,32
Экономия: -7,90 грн
77,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Жадова Генерала, 28
Всего: упаковка (1)
93,88
Экономия: -16,36 грн
77,52 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
88,00
Экономия: -9,00 грн
79,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Христиновка, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (1)
83,07
Экономия: -5,73 грн
77,34 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
Всего: упаковка (1)
89,99
Экономия: -13,84 грн
76,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 34 мин
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
88,50
Экономия: -10,66 грн
77,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 34 мин
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (1)
86,52
Экономия: -9,83 грн
76,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 18
Всего: упаковка (2)
91,71
Экономия: -14,23 грн
77,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 34 мин
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
83,67
Экономия: -6,47 грн
77,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
101,00
Экономия: -24,00 грн
77,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается через 34 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
94,00
Экономия: -16,00 грн
78,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
94,00
Экономия: -16,00 грн
78,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (1)
104,00
Экономия: -26,00 грн
78,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 04 мин
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
Всего: упаковка (2)
83,54
Экономия: -6,12 грн
77,42 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
94,00
Экономия: -17,00 грн
77,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Узин, ул. Авиаторов, 71-Б
Всего: упаковка (1)
94,99
Экономия: -18,84 грн
76,15 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 04 мин
Каменское, бульв. Строителей, 7
Всего: упаковка (1)
76,29 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Энтузиастов, 2-В
Всего: упаковка (1)
85,69 грн