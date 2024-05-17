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Алердез сироп 0,5 мг/мл флакон 50 мл в пачке, №1 - Львов (352761) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Городок, ул. Коцюбинского, 18
Всего: упаковка (1)
86,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Городок, ул. Перемышльская, 5-З
Всего: упаковка (2)
109,50
Экономия: -33,35 грн
76,15 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 36
Всего: упаковка (1)
74,57 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Скоропадского, 14
Всего: упаковка (1)
97,50
Экономия: -21,35 грн
76,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Горохов, ул. Шевченко, 16-А
Всего: упаковка (1)
91,99
Экономия: -15,84 грн
76,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 30
Всего: упаковка (1)
84,81
Экономия: -7,07 грн
77,74 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 31
Всего: упаковка (1)
90,99
Экономия: -14,84 грн
76,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 4
Всего: упаковка (1)
95,50
Экономия: -19,35 грн
76,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 66-А
Всего: упаковка (1)
83,30
Экономия: -5,80 грн
77,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Перечин, ул. Ужанская, 13
Всего: упаковка (2)
97,99
Экономия: -21,84 грн
76,15 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Ровно, просп. Князя Романа, 3
Всего: упаковка (1)
79,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефи, 30
Всего: упаковка (1)
94,99
Экономия: -18,84 грн
76,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Заньковецкой Марии, 77-Б
Всего: упаковка (3)
105,50
Экономия: -29,35 грн
76,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хуст, ул. Карпатской Сечи, 22
Всего: упаковка (1)
82,62
Экономия: -4,98 грн
77,64 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Изяслав, ул. Шевченко, 25
Всего: упаковка (1)
82,50
Экономия: -2,47 грн
80,03 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (1)
76,00
Экономия: -2,28 грн
73,72 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
Всего: упаковка (1)
82,50
Экономия: -2,47 грн
80,03 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Энтузиастов, 2-В
Всего: упаковка (1)
85,69 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
Всего: упаковка (1)
89,99
Экономия: -13,84 грн
76,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Черняхов, ул. Владимирская, 7
Всего: упаковка (1)
85,99
Экономия: -9,84 грн
76,15 грн