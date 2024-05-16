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Алердез сироп 0,5 мг/мл флакон 50 мл в пачке, №1 - Харьков (352761) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
Всего: упаковка (2)
109,50
Экономия: -33,35 грн
76,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 77
Всего: упаковка (1)
84,50
Экономия: -7,39 грн
77,11 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменское, бульв. Строителей, 7
Всего: упаковка (1)
76,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
Всего: упаковка (2)
85,49
Экономия: -8,07 грн
77,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (1)
85,88
Экономия: -9,19 грн
76,69 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
85,75
Экономия: -7,91 грн
77,84 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
101,00
Экономия: -24,00 грн
77,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
84,31
Экономия: -7,11 грн
77,20 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
94,00
Экономия: -16,00 грн
78,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (1)
104,00
Экономия: -26,00 грн
78,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 18
Всего: упаковка (2)
88,89
Экономия: -11,41 грн
77,48 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
94,00
Экономия: -17,00 грн
77,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
94,00
Экономия: -16,00 грн
78,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
88,00
Экономия: -9,00 грн
79,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Жадова Генерала, 28
Всего: упаковка (1)
94,75
Экономия: -17,23 грн
77,52 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Вершигоры Петра, 1
Всего: упаковка (2)
79,04 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
84,86 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
84,17 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 24-Б
Всего: упаковка (1)
93,40 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 08:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Д
Всего: упаковка (1)
76,06 грн