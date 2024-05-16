К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ахтырка, ул. Победы, 11 Всего: упаковка (2) 109,50 Экономия: -33,35 грн 76,15 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Полтава, ул. Соборности, 77 Всего: упаковка (1) 84,50 Экономия: -7,39 грн 77,11 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Каменское, бульв. Строителей, 7 Всего: упаковка (1) 76,29 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Каменское, ул. Мурахтова, 1-А Всего: упаковка (2) 85,49 Экономия: -8,07 грн 77,42 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Кременчуг, просп. Свободы, 83/1 Всего: упаковка (1) 85,88 Экономия: -9,19 грн 76,69 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43 Всего: упаковка (1) 85,75 Экономия: -7,91 грн 77,84 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12 Всего: упаковка (1) 101,00 Экономия: -24,00 грн 77,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Запорожье, ул. Ладожская, 14 Всего: упаковка (1) 84,31 Экономия: -7,11 грн 77,20 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Запорожье, просп. Соборный, 129 Всего: упаковка (1) 94,00 Экономия: -16,00 грн 78,00 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, просп. Соборный, 88 Всего: упаковка (1) 104,00 Экономия: -26,00 грн 78,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, шоссе Хортицкое, 18 Всего: упаковка (2) 88,89 Экономия: -11,41 грн 77,48 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16 Всего: упаковка (1) 94,00 Экономия: -17,00 грн 77,00 грн Забронировать

Аптека интернет цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А Всего: упаковка (1) 94,00 Экономия: -16,00 грн 78,00 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16 Всего: упаковка (1) 88,00 Экономия: -9,00 грн 79,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кропивницкий, ул. Жадова Генерала, 28 Всего: упаковка (1) 94,75 Экономия: -17,23 грн 77,52 грн Забронировать

Аптекарь Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Вершигоры Петра, 1 Всего: упаковка (2) 79,04 грн Забронировать

Аптека 9-1-1 Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Крещатик, 13 Всего: упаковка (5) 84,86 грн Забронировать

Аптека 9-1-1 Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Крещатик, 22 Всего: упаковка (3) 84,17 грн Забронировать

Аптека оптовых цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Соломенская, 24-Б Всего: упаковка (1) 93,40 грн Забронировать

Виталюкс Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Д Всего: упаковка (1) 76,06 грн Забронировать