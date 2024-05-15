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Алердез сироп 0,5 мг/мл флакон 50 мл в пачке, №1 - Днепр (Днепропетровск) (352761) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
Всего: упаковка (2)
85,49
Экономия: -8,07 грн
77,42 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
94,00
Экономия: -16,00 грн
78,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Строителей, 7
Всего: упаковка (1)
76,29 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
101,00
Экономия: -24,00 грн
77,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
84,31
Экономия: -7,11 грн
77,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, шоссе Хортицкое, 18
Всего: упаковка (2)
88,89
Экономия: -11,41 грн
77,48 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
94,00
Экономия: -16,00 грн
78,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (1)
104,00
Экономия: -26,00 грн
78,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
94,00
Экономия: -16,00 грн
78,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
94,00
Экономия: -17,00 грн
77,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Соборности, 77
Всего: упаковка (1)
83,61
Экономия: -6,50 грн
77,11 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
85,75
Экономия: -7,91 грн
77,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (1)
84,45
Экономия: -7,76 грн
76,69 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
88,00
Экономия: -9,00 грн
79,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кропивницкий, ул. Жадова Генерала, 28
Всего: упаковка (1)
94,75
Экономия: -17,23 грн
77,52 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
Всего: упаковка (2)
109,50
Экономия: -33,35 грн
76,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Первомайск, перек. Театральная / Шевченко Тараса, 2/22
Всего: упаковка (2)
83,41
Экономия: -5,99 грн
77,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Первомайск, ул. Одесская, 202-А
Всего: упаковка (2)
82,20
Экономия: -4,96 грн
77,24 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Узин, ул. Авиаторов, 71-Б
Всего: упаковка (1)
100,50
Экономия: -24,35 грн
76,15 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Христиновка, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (1)
84,25
Экономия: -6,91 грн
77,34 грн