Алердез сироп 0,5 мг/мл флакон 100 мл в пачке, №1 - Одесса (161424) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 5 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается через 04 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
В других городах:
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
Аптека бам
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается через 34 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 317
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается через 34 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается через 34 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
Фармакопейка
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается через 34 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 311-В
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Крылова, 13
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается через 34 мин
Николаев, ул. Карпенко Генерала, 20/1
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается через 34 мин
Николаев, ул. Крылова, 38
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
Фармакопейка
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается через 34 мин
Николаев, просп. Центральный, 23/12
Наличие на 2024-05-20 - 16:00