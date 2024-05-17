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Алердез сироп 0,5 мг/мл флакон 100 мл в пачке, №1 - Одесса (161424) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 04 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
111,82
Экономия: -15,00 грн
96,82 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
105,78 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
107,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Десантный, 1
Всего: упаковка (1)
115,99
Экономия: -20,98 грн
95,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
Всего: упаковка (2)
115,44
Экономия: -18,20 грн
97,24 грн
В других городах:
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
101,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
101,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 34 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
101,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
101,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
101,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 317
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
101,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 34 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
101,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
101,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 34 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
101,40 грн
Фармакопейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
101,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 34 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 311-В
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
101,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Крылова, 13
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
101,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 34 мин
Николаев, ул. Карпенко Генерала, 20/1
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
101,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 34 мин
Николаев, ул. Крылова, 38
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
101,40 грн
Фармакопейка
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Закрыто Открывается через 34 мин
Николаев, просп. Центральный, 23/12
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
101,40 грн