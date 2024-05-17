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Авеню® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер, №50 - Одесса (326116) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 145 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
273,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (1), блистер (1)
476,40
Экономия: -184,40 грн
292,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
303,85
Экономия: -14,45 грн
289,40 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
363,78 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (77)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
310,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (2), блистер (3)
279,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
334,51
Экономия: -25,64 грн
308,87 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (40)
379,99
Экономия: -88,50 грн
291,49 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
279,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (77)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
310,70 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
335,95
Экономия: -25,11 грн
310,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 05 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (77)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
310,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (77)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
310,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
331,26
Экономия: -25,42 грн
305,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (30)
280,34
Экономия: -8,22 грн
272,12 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (2)
265,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
273,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (1)
476,40
Экономия: -184,40 грн
292,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
345,14
Экономия: -35,63 грн
309,51 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1)
416,80
Экономия: -120,50 грн
296,30 грн