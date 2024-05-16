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Авеню® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер, №50 - Львов (326116) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
358,52
Экономия: -50,82 грн
307,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
273,90 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
337,59
Экономия: -5,85 грн
331,74 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (76)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
310,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (76)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
310,70 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
300,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
265,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1), блистер (3)
476,40
Экономия: -183,10 грн
293,30 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
300,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
375,99
Экономия: -84,12 грн
291,87 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
349,99
Экономия: -58,12 грн
291,87 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
300,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1), блистер (4)
287,00
Экономия: -23,36 грн
263,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
325,84
Экономия: -30,93 грн
294,91 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
300,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (76)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
310,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
394,99
Экономия: -103,12 грн
291,87 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (76)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
310,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (40)
300,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (76)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
310,70 грн