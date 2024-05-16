Авеню® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер, №50 - Львов (326116) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 129 аптеках
Аптека нц
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Аптека сальве
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (76)
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
Аптека бам
Подробнее
Всего: упаковка (76)
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
D.s.
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (1), блистер (3)
Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
D.s.
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Подорожник
Подробнее
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
D.s.
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
Аптека шар@
Подробнее
Всего: упаковка (1), блистер (4)
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
D.s.
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
Аптека бам
Подробнее
Всего: упаковка (76)
Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (76)
Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
D.s.
Подробнее
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (40)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (76)
Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Наличие на 2024-05-21 - 19:00