Авеню® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер, №50 - Харьков (326116) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 210 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (77)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Первая аптека
Подробнее
Всего: блистер (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (77)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Экономная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Аптека оптовых цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: блистер (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Всего: блистер (4)
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: блистер (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: блистер (3)
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Всего: упаковка (1), блистер (1)
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б