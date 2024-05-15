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Авеню® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер, №50 - Харьков (326116) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 210 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (2)
273,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (77)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
310,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
276,82
Экономия: -10,90 грн
265,92 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
285,75 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: блистер (3)
272,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
317,96
Экономия: -24,66 грн
293,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (77)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
310,70 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
321,25 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
303,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
324,23
Экономия: -23,38 грн
300,85 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
299,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
334,58
Экономия: -47,03 грн
287,55 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
279,55 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
330,99
Экономия: -37,70 грн
293,29 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
Всего: блистер (1)
289,75 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
301,90 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: блистер (4)
268,05 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: блистер (3)
416,80
Экономия: -120,50 грн
296,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: блистер (3)
269,45 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1), блистер (1)
270,20 грн