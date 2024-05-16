Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ РАССТРОЙСТВАХСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВАХ СО СТОРОНЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТАСинтетические антихолинергические средства, эстерифицированные третичные аминыМебеверинАспазминЦены в аптеках

Аспазмин капсулы с модифицированным высвобождением 200 мг блистер, №30 - Киев (326121) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 934 аптеках
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
275,99
Экономия: -67,95 грн
208,04 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1), блистер (1)
352,10
Экономия: -142,30 грн
209,80 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
352,10
Экономия: -142,30 грн
209,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: блистер (2)
210,51 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3), блистер (1)
227,58 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
211,96 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (25), блистер (2)
239,67 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (1)
352,10
Экономия: -142,30 грн
209,80 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (2)
274,99
Экономия: -66,95 грн
208,04 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
194,89 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
240,06 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1), блистер (2)
210,06 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
261,20
Экономия: -47,82 грн
213,38 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1), блистер (2)
352,10
Экономия: -142,30 грн
209,80 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1)
352,10
Экономия: -142,30 грн
209,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
257,48
Экономия: -51,96 грн
205,52 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
231,60 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
219,72 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (1)
221,01 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (1), блистер (1)
337,50
Экономия: -127,70 грн
209,80 грн