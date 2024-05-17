Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексовАЛФАВИТ® 50+Цены в аптеках

АЛФАВИТ® 50+ таблетки, №60 - Запорожье (541578) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 39 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (89)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
270,10 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (2)
260,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
301,61
Экономия: -36,18 грн
265,43 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
296,18
Экономия: -30,75 грн
265,43 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
296,00
Экономия: -39,00 грн
257,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (89)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
270,10 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (89)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
270,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (89)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
270,10 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (89)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
270,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
299,74
Экономия: -44,49 грн
255,25 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
294,94
Экономия: -34,56 грн
260,38 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (89)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
270,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
319,76
Экономия: -63,69 грн
256,07 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
270,70
Экономия: -13,80 грн
256,90 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
302,27
Экономия: -46,20 грн
256,07 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 39 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
304,10
Экономия: -47,36 грн
256,74 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (89)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
270,10 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
311,41
Экономия: -68,42 грн
242,99 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (89)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
270,10 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (2)
278,37 грн