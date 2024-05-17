Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексовАЛФАВИТ® 50+Цены в аптеках

АЛФАВИТ® 50+ таблетки, №60 - Одесса (541578) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 155 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
279,13
Экономия: -13,28 грн
265,85 грн
Мелисса
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (1)
300,00 грн
Колонтаевская
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (1)
300,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
275,84
Экономия: -13,24 грн
262,60 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (156)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
270,10 грн
Софья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: упаковка (1)
300,00 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (156)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
270,10 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (156)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
270,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 05 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
306,90
Экономия: -58,12 грн
248,78 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (156)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
270,10 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
282,94
Экономия: -14,70 грн
268,24 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
257,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
288,46
Экономия: -39,20 грн
249,26 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
250,08 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
250,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (156)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
270,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (156)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
270,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
250,50 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
250,50 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (156)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
270,10 грн