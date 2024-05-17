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Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер, №20 - Запорожье (358764) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 204 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 39 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
234,00
Экономия: -87,60 грн
146,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
127,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), блистер (1)
209,33
Экономия: -66,55 грн
142,78 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
205,00
Экономия: -51,21 грн
153,79 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
186,56 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
216,99
Экономия: -36,04 грн
180,95 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
216,00
Экономия: -69,60 грн
146,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
147,86 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
216,00
Экономия: -69,60 грн
146,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (11), блистер (1)
217,20
Экономия: -41,40 грн
175,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
205,99
Экономия: -25,04 грн
180,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
152,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
175,71
Экономия: -20,16 грн
155,55 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: блистер (1)
158,56 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
175,96 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (2)
216,00
Экономия: -69,60 грн
146,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
167,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), блистер (1)
209,65
Экономия: -56,93 грн
152,72 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2), блистер (1)
197,80
Экономия: -27,00 грн
170,80 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
240,00
Экономия: -66,60 грн
173,40 грн