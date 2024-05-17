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Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер, №20 - Одесса (358764) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 292 аптеках
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Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
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188,70 грн
Аптека доброго дня
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Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (2)
244,60
Экономия: -68,80 грн
175,80 грн
Аптека оптовых цен
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Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
217,98 грн
Аптека низких цен
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Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
191,36
Экономия: -5,57 грн
185,79 грн
Аптека акс социальная
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Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (2)
195,00 грн
Аптекарь
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Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (2)
211,20 грн
Мелисса
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Одесса, ул. Косвенная, 10-А
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194,00 грн
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Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
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205,80 грн
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Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (1)
178,20 грн
Аптека шар@
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Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
222,47
Экономия: -66,92 грн
155,55 грн
Аптека акс социальная
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Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (6)
197,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
188,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1), блистер (1)
206,34
Экономия: -54,30 грн
152,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
204,99
Экономия: -24,04 грн
180,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
142,74 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (2)
166,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (1)
210,10 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
167,10 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
205,88
Экономия: -34,75 грн
171,13 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
188,90 грн