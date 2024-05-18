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Асиброкс таблетки шипучие 600 мг стрип, №10 - Запорожье (317305) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеке
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (204)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
290,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (204)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
290,00 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
316,28
Экономия: -35,14 грн
281,14 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
325,99
Экономия: -52,49 грн
273,50 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
312,00
Экономия: -40,60 грн
271,40 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (204)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
290,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
314,99
Экономия: -41,49 грн
273,50 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (204)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
290,00 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), стрип (1)
300,95 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
284,53 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (204)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
290,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (204)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
290,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
305,96
Экономия: -24,82 грн
281,14 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (204)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
290,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (204)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
290,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (204)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
290,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (204)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
290,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (204)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
290,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (204)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
290,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (204)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
290,00 грн