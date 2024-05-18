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БЕТА-ИММУН ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ капсулы 320 мг, №30 - Запорожье (293862) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
383,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
453,99
Экономия: -102,95 грн
351,04 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
383,80 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
435,99
Экономия: -71,87 грн
364,12 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
420,00
Экономия: -62,70 грн
357,30 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
383,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
383,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
368,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
383,80 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
383,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
400,74
Экономия: -55,66 грн
345,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
383,80 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
383,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
383,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2), капсулы (2)
404,30
Экономия: -53,41 грн
350,89 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
408,69 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
383,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
383,80 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
383,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
424,51
Экономия: -73,47 грн
351,04 грн